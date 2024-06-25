Кримінал

МКС видав ордери на арешт Шойгу та Герасимова
25 Червня 2024 14:36
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гаага, герасимов, шойгу
Ексміністр оборони РФ Сергій Шойгу та начальник Генштабу Валерій Герасимов / Фото: Міноборони РФ

Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт ексміністра оборони РФ Сергія Шойгу та начальника Генштабу Валерія Герасимова.

Про це повідомили в МКС.

Ордери стосуються міжнародних злочинів, вчинених в період з 10 жовтня 2022 року до 9 березня 2023 року. Це напади на цивільні обʼєкти, енергетичну інфраструктуру, шкода цивільним людям та обʼєктам, а також злочини проти людяності.

Прокурори МКС вважають, що Шойгу та Герасимов несуть індивідуальну відповідальність за ці злочини.

У березні цього року МКС видав ордер на арешт командувача дальньої авіації РФ Сергія Кобилаша і командувача Чорноморського флоту РФ Віктора Соколова. Їх так само звинуватили в ракетних ударах по українській енергетичній інфраструктурі.

А у березні минулого року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Володимира Путіна та уповноваженого з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Їх звинувачують у незаконній депортації українських дітей до РФ.


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