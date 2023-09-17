Міжнародний суд ООН поновлює слухання за позовом України проти РФ

Міжнародний суд ООН у Гаазі в понеділок поновлює слухання у позові України проти Росії щодо конвенції про геноцид.

Як повідомляє Укрінформ, 18-27 вересня пройдуть публічні слухання попередніх заперечень, висунутих Росією.

Слухання проходитимуть у два раунди: Росія матиме слово 18 та 25 вересня, а Україна виступатиме 19 та 27 вересня.

Спір стосується тлумачення, застосування та виконання Конвенції 1948 року про запобігання злочину геноциду і покарання за нього.

У позові проти РФ до Міжнародного суду ООН Україна вимагає притягнути РФ до відповідальності за спотворення поняття «геноцид».

Цей позов Україна подала 26 лютого 2022 року, через два дні після початку повномасштабного вторгнення РФ.

Кремль звинуватив Київ у геноциді, який Україна нібито чинила на Донбасі, починаючи з 2014 року. Тож РФ використала це як підставу для введення військ і вчинення вже повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року.

Сторони представлять свої позиції, включаючи держави, які виступили з ініціативою вступити у цю справу.

До справи долучилися зі своїми інтервенціями 32 держави. Вони також візьмуть участь у судовому засіданні. 5 червня 2023 року Міжнародний суд ООН прийняв Наказ про те, що інтервенції 32 держав є прийнятними.

Це безпрецедентна кількість країн в історії: 34 члени ООН із 193, тобто майже 20 відсотків беруть участь у процесі.

Суд проведе слухання по юрисдикції, і якщо суд визнає, що має юрисдикцію і що позов є повністю або частково прийнятним, то наступним етапом буде розгляд справи по суті.