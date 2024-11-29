Політика

Мішель передав повноваження президента Євроради
29 Листопада 2024 19:11
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Шарль Мішель / Фото з відкритих джерел

29 листопада, у пʼятницю, Президент Європейської ради Шарль Мішель офіційно передав свої повноваження колишньому премʼєр-міністру Португалії Антоніу Кошті.

Під час церемонії, що відбулася у будівлі Європейської ради в Брюсселі, Мішель висловив, що керівництво Єврорадою стало “честю його життя” і побажав удачі своєму наступнику на новій посаді.

У своїй промові Кошта частково французькою мовою подякував Мішелю та підкреслив, що його головною метою як голови Євроради буде збереження “єдності Європи в її різноманітті”.

Також він згадав триваюче повномасштабне російське вторгнення в Україну, що триває вже 1010 днів, і зазначив, що мир не може бути досягнутий за будь-яку ціну. “Мир не може означати капітуляцію. Мир не повинен винагороджувати агресора. Мир в Україні має бути справедливим, довготривалим і ґрунтуватися на міжнародному праві”, – заявив Кошта.

Він додав, що Євросоюз повинен підтвердити свою репутацію мирного проєкту, ставши “сильнішим, ефективнішим, стійкішим і більш автономним у питаннях безпеки та оборони”.


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