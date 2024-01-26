Суспільство

Міноборони знову провело позапланову перевірку постачання харчування

26 Січня 2024 13:01
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міноборони

Заступник міністра оборони України Віталій Половенко проінспектував постачання продуктів у військові частини на південному сході країни.

Як повідомляє Міноборони, це вже другий позаплановий візит за тиждень – 19 січня Віталій Половенко разом із членом Антикорупційної ради Геннадієм Кривошеєю позапланово перевірили склади деяких військових частин на сході.

“Ситуація повторюється. Деякі компанії, з якими ми підписали договори наприкінці 2023 року, не можуть впоратися зі своїми обов’язками. Йдеться про постачання, по-перше, якісних продуктів, по-друге, вчасне постачання”, – зазначив Половенко.

Своєчасні та якісні постачання – серед ключових пріоритетів команди Міноборони, зазначив заступник міністра. Тож, щоб така ситуація не повторювалася, у майбутньому закупівлі проводитиме ДП “Державний оператор тилу” (ДОТ).

“Варто враховувати всі нюанси та особливості військових підрозділів. Тому інформацію з таких перевірок ми передаватимемо в ДОТ, адже в майбутньому саме вони проводитимуть торги на харчування. Кожен новий постачальник має бути готовим до оперативності. Наші військові повинні забути про проблеми з якістю та недовезенням”, – наголосив Половенко.

В обох випадках за всіма зафіксованими порушеннями буде складено відповідні акти. У разі недотримання умов договору Міноборони виставить штрафні санкції компаніям, які зривають терміни постачання.

За результатами попередньої поїздки Міністерство оборони змінило постачальника деяким військовим частинам.


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