Суспільство

Міноборони виявив на складах Командування медичних сил на Житомирщині майже 30 тис. турнікетів

4 Березня 2024 19:36
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міноборони
Медичиний турнікет / Depositphotos

Аудит Міністерства оборони України виявив на складах Командування медичних сил на Житомирщині майже 30 тис. турнікетів, які зберігалися майже рік.

Про це повідомило Міноборони.

“Аудитори Міноборони виявили у сховищі однієї з військових частин підпорядкування Командування медичних сил на Житомирщині майже 30 тисяч нових якісних медичних турнікетів SOF виробництва США”, – розповіли в оборонному відомстві.

Зазначено, що ці турнікети були отримані ще у квітні минулого року, через 6 місяців після цього військова частина видала перші з них українським захисникам, а саме – 458 одиниць. 

Після здійснення аудиту відповідальні посадові особи почали видавати турнікети. Майже третина з них зараз є у військовослужбовців. У Міноборони зауважили, що інші медичні речі, які тривалий час зберігалися на складах у значній кількості, теж почали надавати захисникам – індивідуальні аптечки та рюкзаки для бойових медиків.

“Завдання внутрішнього аудиту Міноборони – не просто виявляти випадки зловживань та реагувати на них, а й запобігати неефективному використанню військового ресурсу. Через ефективніше планування, посилену підзвітність, солідарність на усіх рівнях ухвалення рішень”, – сказав заступник міністра оборони Юрій Джигир.


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