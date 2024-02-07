Суспільство

Міноборони вдвічі збільшить кількість робочих груп для перевірки продуктів для війська

7 Лютого 2024 12:35
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міноборони
Лабораторна перевірка якості продуктів для війська / Фото Міноборони

Міністерство оборони у 2024 році вдвічі збільшить кількість робочих груп для перевірки якості харчування для війська у рамках переходу на нову модель забезпечення війська продуктами.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Зазначається, що заступник міністра оборони Віталій Половенко разом з членом Антикорупційної ради Геннадієм Кривошеєю відвідали одну з військових частин — Установу безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини, де проводять лабораторні випробування харчових продуктів за показниками безпечності та окремими показниками якості.

“Саме на рівні таких лабораторій визначають відповідність харчових продуктів державним стандартам та іншим нормативним документам, згідно з якими вони виготовлені. Наприклад, в зоні відповідальності цієї військової частини перебувають вісім областей. За минулий рік силами однієї такої Установи не допустили до постачання до військ понад 4765 тонн неякісних та небезпечних продуктів”, — сказав Половенко.

За його словами, за всіма зафіксованими порушеннями складатимуться відповідні акти. Заступник міністра додав, що на зафіксовані порушення оперативно реагуватимуть як зі сторони Міноборони, так і безпосередньо у військових частинах.

“Від початку року інспектори лише в цій установи здійснили близько 50-ти виїздів для відбору зразків харчових продуктів. Ми збільшили кількість таких робочих груп. 2-го лютого “Державний оператор тилу” оголосив перші закупівлі харчування. Наша ціль — дати чіткий сигнал постачальникам: якість повинна відповідати нормам”, — сказав Половенко.


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