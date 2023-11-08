Міноборони створило Департамент охорони здоров’я

Міністерство оборони створило Департамент охорони здоров’я. Його очолила Оксана Сухорукова — колишня волонтерка і співробітниця Міністерства охорони здоров’я із досвідом запуску медичної реформи.

Про це йдеться в повідомленні Міноборони.

Заступниця міністра оборони Наталія Калмикова розповіла, що Сухорукова відповідатиме за побудову політик у всьому, що стосується системи охорони здоров’я у Збройних силах України.

«Ми лише на початку цього шляху і дуже розраховуємо, що професійна спільнота з великим досвідом буде для нас дороговказом і підтримкою», — зазначила Калмикова.

Сама Сухорукова під час зустрічі в міністерстві закликала до активної співпраці та підтримки у системних змінах.

«У кожного з вас є великий неоціненний досвід, яким ви можете поділитися з нами, і ми разом зможемо це вкласти у нормативні документи», — сказала вона.

У 2014 році Сухорукова стала співзасновницею благодійного фонду «Свої», який опікується військовослужбовцями у питаннях гуманітарної допомоги.

З 2018 по 2020 рік вона працювала у МОЗ директором директорату медичних послуг і брала участь у запуску медичної реформи.

У 2021-2022 працювала директором департаменту моніторингу Національної служби здоров’я України.