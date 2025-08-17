Міноборони спростило процедуру нагородження військових

Міністерство оборони запроваджує спрощений порядок представлення та вручення державних нагород військовослужбовцям. Нові правила скоротять строки та зроблять процес більш прозорим і ефективним.

Основні зміни:

два рівні погодження замість довгого ланцюга – командування військової частини та Генштаб;

чіткі строки на кожному рівні – до 2 діб, загальний термін нагородження – від 8 до 16 діб;

прискорена передача нагород після ухвалення рішення – від Генштабу протягом 1 доби, від командування родів військ – до 2 діб у військові частини або до ТЦК (для посмертних нагород);

спрощена структура нагородного листа – виключено непотрібні пункти;

під час особливого періоду Головнокомандувач ЗСУ може безпосередньо вносити подання Президенту.

Алгоритм ухвалення рішень тепер виглядає так: військова частина → орган управління → Генеральний штаб → Офіс Президента.

Командири частин надсилають подання та нагородні листи за формою додатку. Органи управління, яким підпорядковані частини, протягом двох діб опрацьовують документи, формують зведене подання та передають до Генштабу.

Генштаб протягом двох діб узагальнює пропозиції, формує зведене подання під підписом Головнокомандувача ЗСУ та надсилає до Офісу Президента.

Після отримання нагород протягом 1 доби вони передаються до командувань видів та родів військ. Командування родів військ не пізніше 2 діб організовує доставку нагород до частин або до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки для посмертних нагород.