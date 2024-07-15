Міноборони скасовує 11 паперових журналів у ЗСУ

Наступного тижня виходить новий наказ Міністерства оборони України, який скасує 11 паперових журналів, які зараз потрібно вести у підрозділах Збройних Сил України.

Про це повідомила заступник Міністра оборони з питань цифрових трансформацій, цифрового розвитку та цифровізації Катерина Черногоренко в інтерв’ю Youtube-каналу “Є питання”.

“Ми точно змінюємо процес, тому що оцифровувати існуючий процес немає жодного сенсу. Робити цифровими купу бюрократичних паперів немає сенсу”, — сказав Черногоренко.

Вона запевнила, що все не зведеться до того, що людина просто набиратиме на комп’ютері те, що вчора писала від руки.

“Ми наслідуємо принцип Mobile First, тому що достатньо складно на лінії бойового зіткнення навіть відкрити комп’ютер. Легше це зробити умовно з телефону чи планшету. І в цю екосистему ми включимо наш застосунок Армія+. Ми оптимізуємо ці процеси, багато чого знищуємо, просто скасовуємо. Багато чого накопичилось з радянських часів”, — додала заступник Міністра оборони.

Катерина Черногоренко розповіла, що команда цифрового директорату МОУ розробила постанову Кабміну, яка легалізовує нову процедуру.

“І тільки ця остаточно оптимальна процедуру переїжджає в мобільний телефон, в додаток Армія+. Ми все спростили, не потрібно буде за 40 кілометрів їздити десь підписувати”, — пояснили вона.