Міноборони розриває всі договори з компаніями, які пов’язані із Гринкевичами

У Міністерстві оборони заявили, що розривають всі договори з компаніями, пов’язаними зі скандальними Гринкевичами. Йдеться про бізнесмена Ігоря Гринкевича, якого звинувачують у масштабному розкраданні грошей на потреби військових.

Про це заявив заступник міністра оборони України Віталій Половенко під час прес-конференції на тему “Легка промисловість – за прозорі закупівлі: українському захиснику – українську форму!”.

“Позиція така, що після публікації в ЗМІ Міністерством оборони було зразу прийнято рішення стосовно розривання тих договорів, які було укладено”, – відповів він на питання щодо позиції Міноборони стосовно скандалу навколо Гринкевичів.

Наприкінці грудня 2023 року ДБР затримало одного з найбільших постачальників Міноборони, який хотів дати хабар. Йшлося про львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича.

Саме ж провадження стосувалося оборудок із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ під час яких Міноборони було завдано понад 1 млрд грн збитків. Загалом же компанії бізнесмена виграли 23 тендери на постачання Міноборони одягу на понад 1,5 млрд грн. Втім, багато контрактів не було виконано, а деякі не в повному обсязі або за завищеними цінами.