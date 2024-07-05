Суспільство

Міноборони розробляє адаптивні костюми для поранених військових
5 Липня 2024 20:19
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міноборони
Адаптивні костюми для поранених військових / Фото: Міноборони

Міноборони  розробляє адаптивні костюми для поранених, вони дозволять військовим швидко переодягатися або знімати одяг у стабілізаційних пунктах чи госпіталях.

Про це повідомляє пресслужба МОУ.

“Технічне завдання було визначене Тилом командування Сил логістики ЗС України з урахуванням рекомендацій військових медиків та волонтерів.

Основною особливістю адаптивного одягу є зручність використання липучок. Костюми передбачаються в декількох розмірах та зростах, з можливістю розширення для використання апарату Ілізарова під час лікування”, – йдеться у повідомленні.

Одяг виконаний у нейтральних тонах, має вільний крій та включає натільну білизну (шорти, майка) та повсякденний варіант (фуфайка з короткими та довгими рукавами, штани). Адаптивні костюми розраховані як на чоловіків, так і на жінок.

На даний момент кілька моделей українських виробників знаходяться на етапі доопрацювання і будуть тестуватися в практичних умовах у ході військово-дослідних випробувань.


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