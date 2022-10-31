Політика

Міноборони РФ прозвітувало про припинення мобілізації

31 Жовтня 2022 21:52
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мобілізація

Усі заходи, пов’язані з призовом у рамках мобілізації, завершені, підготовка та вручення повісток припиняються, повідомило Міноборони Росії. За дорученням глави відомства Сергія Шойгу Генштаб “направив вказівки командувачам військ військових округів і командувачу Північного флоту до 1 листопада доповісти про завершення заходів часткової мобілізації”.

Військкоматам наказано з 31 жовтня повернутися до роботи у штатному режимі. Надалі вони займатимуться лише прийомом добровольців та кандидатів для проходження військової служби за контрактом.


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