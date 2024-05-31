Суспільство

Міноборони підтримало створення Військової поліції

31 Травня 2024 21:08
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міноборони
Ілюстративне фото / Міністерство оборони України

Міністерство оборони України закликає народних депутатів визначити пріоритетним законопроєкт №6569-д про створення Військової поліції на базі Військової служби правопорядку ЗСУ.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

“Вона матиме право розшуку, затримання військовослужбовців, фіксації злочинів і захисту їхніх прав за стандартом НАТО AJP-3.21”, – йдеться у повідомленні.

У міністерстві наголошують на необхідності слідчих повноважень для Військової поліції та планують співпрацювати з депутатами для вдосконалення законопроєкту. “Цей документ має ключове значення для Збройних сил України, які гостро потребують створення системи юстиції, першим кроком до якої є саме Військова поліція”, – наголошується в повідомленні.


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