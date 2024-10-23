Міноборони перевірить Обухівський ТЦК після скандалу про мобілізацію гвалтівників

Міністерство оборони направляє Головну інспекцію МОУ для детальної перевірки діяльності Обухівського ТЦК та СП, який видав повістки обвинуваченим у зґвалтуванні неповнолітньої на Закарпатті.

Про це йдеться у заяві Міноборони.

“У зв’язку зі злочином, що викликав значний резонанс у суспільстві та стосується підозри у зґвалтуванні неповнолітньої, де фігурують особи, які нібито намагалися мобілізуватися до лав Збройних сил для уникнення покарання, Міністерство оборони України повідомляє наступне.

Станом на зараз відомо, що підозрюваним у скоєнні цього тяжкого злочину було відмовлено у мобілізації до Збройних сил України. Незважаючи на їхні звернення до Обухівського ТЦК та СП для проходження військової служби за контрактом, їм було відмовлено через наявність інформації про їхню можливу причетність до кримінального правопорушення”, – йдеться у повідомленні.

У разі виявлення ознак вчинення кримінального злочину, матеріали будуть передані до ДБР.