Мінкульт за чотири місяці витратив понад 60 млн грн на нове англомовне медіа

Міністерство культури та інформаційної політики витратило понад 60 мільйонів гривень з бюджету на роботу нового англомовного онлайн-медіа The Gaze. На початку червня 2023 року держпідприємство «Мультимедійна платформа іномовлення України» запустило його, щоб висвітлювати події в Україні для західної авдиторії.

Про це йдеться у розслідуванні NGL.media.

Журналісти зазначили, що більшість виділених державних коштів спрямували на контент, який створюють приватні підрядники.

Так, The Gaze публікує на сайті та на YouTube сім програм. Чотири з них — лялькове шоу «Hidden Angle», суспільно-політичну програму «Talk For More», кулінарне шоу «Chefs Next Door» і гумористичне шоу «European Edge» — виготовляє ТОВ «Маркер Медіа», з яким держава уклала 12 угод на виробництво контенту до кінця року на понад 26 млн грн.

Найдорожче коштує кулінарне шоу — на випуск витрачають 261 тисячу грн. У розслідуванні зауважили, що кожна серія програми збирає на YouTube в середньому 900 переглядів.

«Маркер Медіа» офіційно належить 33-річному Денису Сезіну з Бучі. Однак, як зазначили журналісти, до 2016 року одним із власників компанії був російський шоумен Олександр Цекало.

Окрім того, NGL.mediа з’ясувало, що кошторисна вартість створення однієї короткої новини для медіа становить 4000 грн, а статті — 8500 грн. Журналісти заявили, що значна частина новин The Gaze є передруками з міжнародних новинних ресурсів.

У розслідуванні зазначається, що серед тих, хто створює контент для онлайн-медіа також є:

ІП «1+1 Продакшн»;

ТОВ «Імажинаріум»;

Аналітичний центр «Обʼєднана Україна»;

ТОВ «Комп’ютерні інформаційні технології».

Журналісти вказують, що наразі кількість підписників на YouTube-каналі медіа сягає 6,55 тисячі, а перегляди становлять менше ніж 2,8 мільйона. Також протягом чотирьох місяців сайт має близько 65 тисяч візитів.

Гендиректорка «Мультимедійної платформи іномовлення України» Юлія Островська заявила, що «зараз немає українського медіа, яке б орієнтувалося винятково на західного споживача та просувало українські наративи в загальному контексті нової Європи», тому The Gaze нібито є «унікальною пропозицією».

Водночас журналісти нагадали, що в Україні є медіа, розраховані на іноземців, зокрема The Kyiv Independent. Також є United24, яке торік запустило Міністерство цифрової трансформації. Наразі YouTube-канал платформи налічує близько 660 тисяч глядачів, а кількість переглядів перевищила 340 мільйонів.