“Радіо Свобода” через суд оскаржило рішення влади США про скорочення фінансування

“Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода” подало позов до суду на Агентство США з глобальних медіа (USAGM) і чиновників відомства Кері Лейк і Віктора Моралесу, щоб заблокувати їхню спробу припинити дію гранту Конгресу США, виділеного на роботу організації.

У скарзі йдеться, що відмова в коштах, виділених “Радіо Свобода” конгресом, порушує федеральні закони. Позов розгляне Окружний суд США у Вашингтоні.

“Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода” – незалежна медіакорпорація, робота якої фінансується за рахунок коштів, що виділяються Конгресом США через грант Агентства з глобальних медіа (USAGM).

Президент США Дональд Трамп 14 березня підписав указ про скорочення в семи федеральних агентствах – і в тому числі USAGM, яке курує “Голос Америки” і “Радіо Свобода”.

Після указу Трампа “Голос Америки” оголосив про припинення роботи, а його співробітники почали отримувати повідомлення про звільнення. “Радіо Свобода” офіційно про зупинення роботи не повідомляло.