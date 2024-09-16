Політика

Мінкульт вніс режисерку фільму “Росіяни на війні” до переліку людей , що загрожують нацбезпеці
16 Вересня 2024 18:09
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кіно, пропаганда
Анастасія Трофімова / Кадр з фільму "Росіяни на війні"

Міністерство культури та стратегічних комунікацій внесло російсько-канадську режисерку Анастасію Трофімову до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України.

Про це повідомила пресслужба відомства.

“Колишню працівницю пропагандистського каналу “Russia Today” внесли до цього списку, зокрема за документальний фільм “Росіяни на війні” («Russians at War»), який вона зрежисувала”, – йдетсья у повідомленні.

Як пояснили в міністерстві, це пропагандистське кіно не приділяє належної уваги звірствам, скоєним Росією під час вторгнення, і не визнає їх.

“Фільм також просуває ідею, що ця війна є “конфліктом двох братніх народів”, і що росіяни нібито так само є її жертвами, як і українці, що є неприйнятним в умовах реальних подій, які відбуваються в Україні. Кожен подібний продукт, який спотворює реальність чи знімає відповідальність з агресора, є загрозою для всіх, хто бореться за свою свободу та гідність”, – додали у Мінкульті.

Трофімова стала 233-ю в переліку тих, хто створює загрозу національній безпеці України, опублікованому на сайті Міністерства культури та стратегічних комунікацій.


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