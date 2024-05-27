Міністр юстиції розповів, де будуть служити ув’язнені

Ув’язнені, які вирішили долучитися до лав Сил оборони, будуть служити у штурмових підрозділах. З них створять окремі загони, повідомив міністр юстиції Денис Малюська в етері телемарафону.
Це будуть монолітні підрозділи без “змішування з іншими”.
“Ми поки що не дійшли до ведення бойових дій цими підрозділами, йде підготовка. Можливо, ситуація зміниться і вибір щодо змішування чи не змішування зміниться на іншу користь”, — розповів Малюська.
Окрім цього, глава Мін’юсту заявив, що наразі до лав ЗСУ приєдналися 613 в’язнів та проходять зараз підготовку.