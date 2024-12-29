Міністр оборони Словаччини припустив втрату Україною частини територій

Міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк висловив думку, що Україні, ймовірно, доведеться відмовитися від частини своєї території. Про це він заявив у програмі V Politike на телеканалі TA3, повідомляє TASR.

Каліняк наголосив, що в інтересах Словаччини – якнайшвидше завершення війни та початок перемовин між Києвом і Москвою. На його думку, важливішим за майбутні кордони є те, якою буде Україна після війни.

“Цілком ймовірно, що Україна не усвідомлює того факту, що вона ніколи не зможе розміститися між Німеччиною та Швейцарією, але завжди матиме свій найбільший кордон із Російською Федерацією”, – зазначив Каліняк.

Водночас міністр визнав, що Росія є агресором у війні й своїм вторгненням “перетнула всі межі, порушила правила та міжнародне право”. Утім, за його словами, світ має застосовувати однакові стандарти для оцінки конфліктів у різних регіонах світу.