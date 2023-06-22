Міністр оборони Британії не претендуватиме на пост генсека НАТО: Байден не підтримав

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що він відмовляється від боротьби за посаду наступного генерального секретаря НАТО.

Про це повідомляє Sky News.

“Цього не станеться. Можливо, вони хочуть прем’єр-міністра”, – сказав він.

За даними телеканалу, британський міністр оборони зрозумів, що його надії очолити НАТО були розбиті минулого тижня, коли його кандидатуру не підтримав президент США Джо Байден.

“Байден просто не захотів підтримати Велику Британію”, – розповіло джерело в оборонному відомстві.

Як розповіли дипломатичні джерела телеканалу, в НАТО сподівалися знайти кандидата, який був главою держави або уряду. Також бажано, щоб це була жінка, оскільки жодного разу жінка не очолювала Альянс.

Деякі джерела стверджували, що через Brexit частина європейських країн віддадуть перевагу кандидату з ЄС, а не з Великої Британії.