Міністерство юстиції відновило роботу всіх основних реєстрів після кібератаки Росії

10 січня Міністерство юстиції повідомило про повне відновлення роботи всіх ключових сервісів порталу Єдиного державного реєстру (ЄДР), які були зупинені після масштабної російської кібератаки.
У міністерстві зазначили, що знову доступні такі функції:
- Безкоштовний пошук інформації в реєстрі;
- Формування витягів;
- Отримання результатів адмінпослуг за кодом доступу;
- Доступ державних органів до відомостей з реєстру через ідентифікатори доступу.
Нагадаємо, 19 грудня міністерка юстиції України Ольга Стефанішина повідомила про кібератаку, яка вразила державні реєстри, що перебувають у компетенції Мін’юсту. Через це їхню роботу було тимчасово зупинено.
СБУ відкрила провадження за статтею 438 ККУ — порушення законів і звичаїв війни. Як основну розглядають версію про причетність до кібератаки хакерського угруповання ГРУ Росії.