Україна зіткнулася з наймасштабнішою кібератакою на державні реєстри за останній час. Внаслідок нападу, організованого російськими хакерами, тимчасово зупинено роботу ключових систем Міністерства юстиції України. Зловмисники заявили про знищення всіх отриманих даних, включно з резервними копіями, які зберігалися на серверах у Польщі.

Про це повідомила Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, міністерка юстиції Ольга Стефанішина, а також заява російських хакерів.

За словами Стефанішиної, напад призвів до тимчасового відключення Єдиних і Державних реєстрів, які обслуговує Міністерство юстиції України. Атака була спрямована на порушення роботи ключових державних сервісів.

“Наразі ми разом з командою та експертами інших служб координуємо заходи з протидії кібератаці та відновлення систем. Уже очевидно, що напад було організовано росіянами з метою виведення з ладу критично важливої інфраструктури країни”.

Хакери стверджують, що викрали та видалили понад 1 мільярд записів, зокрема дані, які зберігалися на серверах у Польщі.

Стефанішина повідомила, що першочергово будуть відновлені такі реєстри:

Державний реєстр актів цивільного стану громадян;

Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

Державний реєстр прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

Очікується, що процес відновлення цих систем триватиме до двох тижнів. Подробиці про надання послуг громадянам будуть оприлюднені наступного дня.

“Ми тримаємо ситуацію під контролем та робимо все необхідне для якнайшвидшого відновлення роботи всіх сервісів,” — наголосила міністерка юстиції.

Раніше віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайло Федоров висловлював скептицизм щодо перебільшення ролі кібербезпеки. У 2019 році він заявив:

“Про кібербезпеку багато говорять, але конкретні приклади загроз навести можуть далеко не всі.”

Він також розповів про період своєї роботи в Офісі президента:

“Коли ми прийшли, IT-команда показала дашборди з тисячами атак щодня. Ми їх звільнили, і кілька місяців нічого не відбувалося, поки ми збирали нову команду.”