Політика

Мінфін США включив ПВК “Вагнер” до списку міжнародних злочинних груп

26 Січня 2023 17:47
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пвк, санкції

Міністерство фінансів США офіційно включило російську ПВК “Вагнер” до списку міжнародних злочинних груп та розпорядилося заморозити всі її американські активи.

Уряд США також перерахував кілька осіб та структур, до яких застосовуються санкції за зв’язок із ПВК “Вагнер”.

Американська влада звинувачує цю структуру не лише в участі у російському вторгненні в Україну, а й у причетності до злочинів в інших країнах світу.

“Співробітники “Вагнера” причетні до злочинних дій, що продовжуються, у тому числі масових страт, згвалтувань, викрадень дітей і фізичних знущань у Центральноафриканській республіці (ЦАР) і Малі”, – йдеться в повідомленні мінфіну США.

У список санкцій також потрапили віце-прем’єр РФ Денис Мантуров, голова Татарстану Рустам Мініханов, кілька судноремонтних підприємств, а також низка юридичних і фізичних осіб, пов’язаних з ПВК «Вагнер» та Євгеном Пригожиним.

США також запроваджують візові санкції проти 531 представника Збройних сил РФ, повідомив Держдеп.


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