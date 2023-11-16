Економіка

Мінфін США наклав санкції на російських нафтоперевізників

16 Листопада 2023 19:24
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нафта, сша

Міністерство фінансів США в четвер оголосило про санкції проти трьох юридичних осіб і заблокувало три нафтові танкери, які перевозили російську нафту в порушення встановленої стелі цін у 60 доларів за барель.

Про це, як пише “Європейська правда”, повідомляє пресслужба американського Мінфіну.

Нові санкції США стосуються трьох зареєстрованих в Об’єднаних Арабських Еміратах компаній – Kazan Shipping, Progress Shipping і Gallion Navigation, які володіють танкерами “Казань”, “Ліговський проспект” і NS Century відповідно.

Ці танкери, йдеться в повідомленні, здійснювали експорт російської нафти за ціною понад 60 доларів за барель після того, як стеля ціни набула чинності, причому користувались послугами компаній зі США.

Заступник міністра фінансів США Воллі Адейемо наголосив, США продовжать накладати обмеження на компанії та судна, які сприяють ухиленню від цінової стелі на російську нафту.

Нагадаємо, в грудні 2022 року “Група семи”, Європейський Союз та Австралія ввели обмеження на експорт російської нафти морським транспортом на рівні 60 доларів за барель. Вона забороняє західним компаніям транспортувати, страхувати й платити за нафту, продану за ціною, вищою за цю межу.

Але цьогорічне зростання світових цін на нафту призвело до того, що значна частина нафти з РФ торгується за вищою за 60 доларів ціною, що фактично нівелює ефект західних санкцій.


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