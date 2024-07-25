Політика

Міненерго спростовує фейк про “аварію на АЕС”
25 Липня 2024 21:59
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АЕС, енергетика, фейк
Ілюстративне фото / Фото Міненерго

Фейк про «аварію на Південноукраїнській АЕС» вперше був закинутий в український інформаційний простір російською пропагандою у відповідь на власні намагання приховати аварію на Ростовській АЕС, інформація про яку з’явилася в медіапросторі раніше.

Попри офіційне спростування Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, в Україні почалися відверті маніпуляції щодо стану обладнання АЕС.

Як заявили в Міненерго, жодного відключення силового трансформатора, про яке йшлося в розповсюдженому фейку, на станції не було. Якби така подія сталась, це унеможливило би видачу електроенергії і дійсно призвело би до необхідності зупинити атомний блок.

Пошкодження іншого обладнання не впливає на роботу блока і може мати лише короткочасний (протягом годин) вплив на можливість видачі, зазначили в міністерстві.

“Це прямий наслідок цілеспрямованих атак росіян на об’єкти енергетичної інфраструктури та аномальних погодних умов.

Така ситуація ніяк не може вважатися «аварією на атомній електростанції». Атомний енергоблок знаходиться в робочому стані.

Спроби безвідповідальних політиків спекулювати і поширювати відверті маніпуляції про «аварію на атомній станції» неприпустимі”, – йдеться в заяві Міненерго.

Відомство також звернулося до РНБО та СБУ “вжити невідкладних заходів щодо притягнення до відповідальності осіб за спроби підігрувати російській пропаганді і дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в Україні”.


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