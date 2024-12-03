Мінекономіки оновило статус критично важливих підприємств

Міністерство економіки України оновило статус критично важливих підприємств, застосовуючи нові критерії для перших семи компаній.

Про це повідомляє Міністерство економіки України.

Перші сім підприємств успішно пройшли процедуру оновлення статусу за новими вимогами. Серед них компанії, що займаються виробництвом скляних виробів, меблів, текстилю, керамічної плитки та інших галузей. Ці підприємства отримали можливість бронювати працівників на строк до 12 місяців, повідомила перша віцепрем’єр-міністр Юлія Свириденко.

Вона також зазначила, що протягом перших двох днів відновлення процесу бронювання через платформу “Дія”, було подано 3500 заявок на бронювання 26,7 тисячі працівників.

Для підприємств, які ще не оновили свій статус, але мають чинний статус критично важливого, бронювання працівників дозволено до 28 лютого 2025 року. Після оновлення статусу вони зможуть бронювати працівників на строк до 12 місяців.

Для того щоб отримати статус критично важливого, приватні підприємства повинні відповідати двом основним критеріям: середня заробітна плата на підприємстві повинна бути не менше 20 тисяч грн, а також не повинно бути заборгованості перед бюджетами.

Окрім того, компанії повинні відповідати хоча б одному з додаткових критеріїв: сума сплачених податків має перевищувати 1,5 млн євро, надходження в іноземній валюті — 32 млн євро, підприємство має бути стратегічним об’єктом, резидентом “Дія Сіті”, надавати послуги зв’язку зі значними доходами або бути важливим для економіки чи громади.