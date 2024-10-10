Суспільство

Мікроавтобус з українцями зіткнувся з вантажівкою у польській Медиці: є загиблі
10 Жовтня 2024 13:46
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дтп, польща
ДТП у Медиці / RMF24

Мікроавтобус із сімома українцями врізався у вантажівку біля польсько-українського прикордонного пункту пропуску в Медиці, в результаті чого загинули дві людини.

Про це повідомляє RMF24.

Зазначається, що ДТП сталася близько 4 ранку у четвер, 10 жовтня. Мікроавтобус із українцями врізався у вантажівку, що стояла на дорозі до польсько-українського прикордонного пункту пропуску в Медиці.

У салоні мікроавтобуса перебували сім громадян України. За даними поліції, внаслідок аварії загинули двоє осіб – жінка та чоловік 45 і 60 років. Ще двох доправили у лікарню.

На місці ДТП поліцейські під наглядом прокурора встановлюють причини аварії.


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