Мікроавтобус з українцями зіткнувся з вантажівкою у польській Медиці: є загиблі

Мікроавтобус із сімома українцями врізався у вантажівку біля польсько-українського прикордонного пункту пропуску в Медиці, в результаті чого загинули дві людини.

Про це повідомляє RMF24.

Зазначається, що ДТП сталася близько 4 ранку у четвер, 10 жовтня. Мікроавтобус із українцями врізався у вантажівку, що стояла на дорозі до польсько-українського прикордонного пункту пропуску в Медиці.

У салоні мікроавтобуса перебували сім громадян України. За даними поліції, внаслідок аварії загинули двоє осіб – жінка та чоловік 45 і 60 років. Ще двох доправили у лікарню.

На місці ДТП поліцейські під наглядом прокурора встановлюють причини аварії.