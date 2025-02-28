Техно

Microsoft, ймовірно, остаточно закриває Skype
28 Лютого 2025 14:40
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Ілюстрація порталу XDA Developers
Ілюстрація порталу XDA Developers

Компанія Microsoft, можливо, закриє месенджер і сервіс відеодзвінків Skype у травні 2025 року. Про це пише портал XDA Developers.

Один із читачів порталу помітив, що в новій бета-версії Skype для Windows з’явився рядок з інформацією про закриття сервісу. 

“Починаючи з травня, Skype більше не буде доступний. Продовжуйте дзвонити і спілкуватися в Teams”, – йдеться у фрагменті коду нової версії програми. Далі йде примітка про те, що деяка кількість “ваших друзів уже перейшли в Teams безкоштовно”.

Офіційно Microsoft не повідомляла про закриття Skype.

Skype було запущено 2003 року, його створила команда естонських розробників за участю колишніх співробітників шведської компанії Tele2 Нікласа Зеннстрема і Януса Фрііса. У 2011 році сервіс купила Microsoft за 8,5 мільярда доларів. У 2019 році Microsoft оголосила, що Skype для бізнесу припинить своє існування (це зрештою сталося 2021 року), а організаціям слід перейти на Microsoft Teams.


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