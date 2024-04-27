Спорт

“Металіст” підозрюється у “договорняку”

27 Квітня 2024 08:12
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футбол
УАФ розпочала офіційну перевірку матчу “Металіст” - “Кременчук” за фактом можливого “договорняка” / Скріншот трансляції матчу Металіст Харків – Кремінь

26 квітня відбувся матч 6-го туру Першої ліги у Групі вильоту між командами «Металіст» з Харкова та «Кремінь» з Кременчука. Гра завершилася з рахунком 2:1 на користь харківського клубу.

Проте, як повідомляє прес-служба Української асоціації футболу, цілком можливо, що поєдинок був договірним. В УАФ вже розпочали офіційну перевірку, пише Sport.ua:

«Головою Комітету з етики та чесної гри УАФ Андрієм Давиденком розпочато перевірку за фактом можливого впливу (маніпулювання) на результат офіційного спортивного змагання.

Ідеться про матч 6-го туру Першої ліги ПФЛ сезону-2023/2024 (група вибування) між командами ФК «Металіст» та ФК «Кремінь», що розпочався 26 квітня о 12:30 на стадіоні «Авангард» у м. Ужгород. Матч закінчився з рахунком 2:1 на користь команди «Металіст».

Наразі відбувається збір необхідних даних, результати перевірки буде повідомлено після її закінчення», – йдеться на офіційному сайті УАФ.


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