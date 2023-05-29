“Металіст” офіційно вилетів із найвищого дивізіону українського футболу

У понеділок, 29 травня, відбувся матч 29-го туру УПЛ між клубами «Металіст» Харків та «Минай». Гра завершилася поразкою харків’ян із рахунком 1:2.

Після цієї поразки «Металіст» офіційно вилетів із найвищого дивізіону України.

У команди 22 очки після 29 турів. Харківська команди програла останні 4 матчі, а з квітня до кінця травня виграла всього 1 гру з 11. «Металіст» розташовується на передостанній, 15-й позиції. У «Вереса», який знаходиться на 14-му місці, що даємо йому право грати у плей-оф УПЛ за право зберегти прописку, – 28 очок. «Металісту» залишилося зіграти 1 матч, тому команду з Рівного представники Харкова вже не зможуть наздогнати.