Спорт

“Металіст” офіційно вилетів із найвищого дивізіону українського футболу

29 Травня 2023 17:57
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футбол

У понеділок, 29 травня, відбувся матч 29-го туру УПЛ між клубами «Металіст» Харків та «Минай». Гра завершилася поразкою харків’ян із рахунком 1:2.

Після цієї поразки «Металіст» офіційно вилетів із найвищого дивізіону України.

У команди 22 очки після 29 турів. Харківська команди програла останні 4 матчі, а з квітня до кінця травня виграла всього 1 гру з 11. «Металіст» розташовується на передостанній, 15-й позиції. У «Вереса», який знаходиться на 14-му місці, що даємо йому право грати у плей-оф УПЛ за право зберегти прописку, – 28 очок. «Металісту» залишилося зіграти 1 матч, тому команду з Рівного представники Харкова вже не зможуть наздогнати.


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