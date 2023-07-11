Суспільство

Мешканець Закарпаття, який організував продаж дітей до ЄС вийшов під заставу

11 Липня 2023 17:49
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діти, суд

У Закарпатській обласній прокуратурі повідомили, що на це рішення уже подали на апеляцію.

На Закарпатті місцевий мешканець, який організував продаж 11-місячного хлопчика в Словаччину за 25 тисяч доларів, вніс заставу та вийшов з-під арешту.

Про це розповів адвокат підозрюваного Олександр Семанцо, пише УНІАН.

“Учора мій підзахисний вніс заставу у розмірі 1 млн 650 тис. грн і вийшов із СІЗО. Більше коментувати нічого не можу, оскільки ще не ознайомився з матеріалами справи – не дійшли руки”, – сказав адвокат.

У Закарпатській обласній прокуратурі повідомили, що це рішення уже подали на апеляцію.


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