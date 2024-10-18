Суспільство

Мешканцям Покровська радять виїжджати
18 Жовтня 2024 19:35
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донецька область, покровськ
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Місто Покровськ на Донеччині готується до вторгнення окупантів. Мешканців закликають виїжджати, опалювати місто взимку не будуть.

Про це повідомляє Покровська міська військова адміністрація у соцмережах.

“Бетонні пірамідки в спальному районі – це, на жаль, сьогодення Покровська. Ворог поступово знищує місто – як свого часу Бахмут та Авдіївку. Як і обіцяли, до останнього на місцях залишаються рятувальники, поліцейські, працівники соціальних служб та комунальники. Але вже точно відомо, що опалювального сезону в місті не буде”.

Наразі в місті залишаються 12 тисяч людей і декілька десятків дітей. 40% Покровська повністю без електрики.

Голова Покровської МВА Сергій Добряк просить жителів міста не зволікати та виїжджати геть. За його словами, поки що деінде працюватимуть пункти незламності для обігріву людей, але ситуація зміниться, якщо фронт наближатиметься і обстріли посилюватимуться.


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