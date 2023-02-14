Мешканців Маріуполя знову пограбували. СБУ викрила шахраїв

Служба безпеки припинила масштабну шахрайську схему, яка дозволяла «грабувати» українські банки. Ділки працювали в інтересах рф і намагалися вивести на користь агресора майже 100 млн грн.

Як повідомили в СБУ, до організації оборудки причетне злочинне угруповання з тимчасово окупованого Донецька, яке діяло за координації російських спецслужб, а його керівник входить до близького оточення терориста пушиліна.

Зловмисники телефоном звертались до українських банків нібито від імені власників рахунків і отримували доступ до онлайн банкінгу.

Для проходження «ідентифікації» використовували клієнтські бази захоплених філій у Маріуполі та спецобладнання для зміни маршрутизації дзвінків.

Це були персональні дані майже 4 тис. місцевих жителів, у тому числі тих, які загинули або були примусово вивезені до рф і мали заощадження у фінустановах на підконтрольній Україні території.

Щоб приховати сліди злочину учасники схеми «конвертували» викрадені гроші у криптовалюту.

Для масового «обдзвону» українських банків організатори схеми використовували кол-центр у Донецьку, співробітники якого через мережу Інтернет та спецобладнання на території України зв’язувались з відповідними установами нібито від імені справжніх власників рахунків.

До обслуговування спецобладнання залучались десятки мешканців з різних регіонів України, які «в темну» виконували вказівки своїх керівників.

У результаті слідчо-оперативних дій СБУ виявила і заблокувала банківські рахунки та криптогаманці учасників злочинного угруповання.

Під час обшуків у 8 областях України вилучено комп’ютерне обладнання, яке забезпечувало проведення оборудок.

Також накладено арешт на кошти, здобуті злочинним шляхом, на загальну суму майже 65 млн грн.