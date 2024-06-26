Меру Мукачева і голові райради повідомили про підозру

Правоохоронці повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем з метою продажу землі за заниженою вартістю міському голові Мукачева Андрію Балозі та голові Мукачівської районної ради Михайлу Ланю.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

«Прокурор повідомив про підозру міському голові та голові районної ради на Закарпатті, яких викрито на зловживанні службовим становищем з метою продажу за заниженою вартістю земельної ділянки комунальної власності площею понад 3 га», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що детективами НАБУ повідомлено про підозру ще 4 особі, зокрема колишньому начальнику відділу комунальної власності та земельних відносин міської ради, двом засновникам компанії-оцінювачки і оцінювачу.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

За версією слідства, міський голова забезпечив прийняття на сесії міськради рішення про продаж ділянки у центрі міста приватному товариству, фактичним контролером якого є голова районної ради.

Крім того, з метою отримання «потрібної» експертної грошової оцінки ділянки власникам компанії-оцінювачки надали неправомірну вигоду. В результаті землю, ринкова вартість якої становить 84,6 млн грн, продали усього за 9,6 млн грн.

Збитки територіальній громаді становлять 74,9 млн грн, вважають правоохоронці.

Правоохоронці затримали міського голову, голову районної ради, ексначальника відділу комунальної власності та земельних відносин міської ради.

За інформацією закарпатського журналіста Віталія Глаголи, затримано мера Мукачева Андрія Балогу, голову Мукачівської районної ради Михайла Ланя та начальника земельного відділу Мукачівської міської ради Артура Саміляка. Затримання пов‘язане з корупційною схемою продажу стадіону «Авангард», що знаходиться у м. Мукачеві.

У жовтні 2023 року СБУ та НАБУ вже проводили обшуки у фігурантів кримінального провадження, але тоді нікого з посадовців не затримували, зауважив Глагола.