Мерів штрафують за зрив мобілізації: ОК “Захід” вважає це законним

В Оперативному командуванні “Захід” заявили, що штрафи для міських голів Львівщини через невиконання мобілізаційних планів є законними.

Свою позицію військові висловили в коментарі для BBC News Україна.

За словами представників ОК “Захід”, органи місцевого самоврядування відповідають за ведення первинного військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, а також за забезпечення їхнього прибуття до пунктів збору.

Всі без виключення РТЦК та СП західного регіону України працюють у дусі відкритості та взаємного діалогу з органами місцевого самоврядування і влади, йдеться у заяві ОК “Захід”.

Натомість джерело BBC у військовому командуванні назвало ситуацію “емоційним непорозумінням” і запевнило, що вона вже залагоджена.

Як повідомляли, міського голову Дрогобича на Львівщині Тараса Кучму оштрафували за нібито зрив мобілізаційних заходів. Мер не погоджується із цим рішенням, заявивши, що виплачувати штраф у розмірі близько 36 тисяч гривень не планує та оскаржуватиме його в суді.

