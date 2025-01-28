Мера Дрогобича оштрафували за “зрив мобілізації”

Міського голову Дрогобича на Львівщині Тараса Кучму оштрафували за нібито зрив мобілізаційних заходів. Однак мер не погоджується із цим рішенням, заявивши, що виплачувати штраф у розмірі близько 36 тисяч гривень не планує та оскаржуватиме його в суді.

Як повідомляє ZAXID.NET, для вручення постанови про адміністративне стягнення Кучму спершу викликали до місцевого ТЦК. Однак, коли він не з’явився, керівництво ТЦК звернулося до поліції. Після цього мер самостійно прийшов до територіального центру.

Подібні постанови виписали й міським головам інших населених пунктів регіону — Трускавця, Східниці, Борислава та Меденич. Штрафи пов’язують із невиконанням мобілізаційних завдань, визначених розпорядженням начальника РВА.

Мер Дрогобича заявив, що міські голови не мають повноважень доправляти громадян до ТЦК, а отже, виконання мобілізаційних завдань у такому вигляді є юридично сумнівним.

“Є постанова, яка нас зобов’язує проводити мобілізаційні завдання, не даючи повноважень. Яким чином голова міста може доставити людей до ТЦК на призов?”, – сказав Кучма.