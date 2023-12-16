Економіка

Мер Лондона відмовився передати Києву автомотлох

16 Грудня 2023 16:33
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допомога, авто

За даними британської газети The Telegraph, мер Лондона Садік Хан заблокував ініціативу щодо передачі Україні автомобілів, що здали для утилізації в рамках міської програми боротьби зі шкідливими викидами Ulez.

У листі, який є у розпорядженні редакції, Хан заявив, що не дозволить відправляти в зону бойових дій транспортні засоби. Під дію програми підпадають переважно повнопривідні автомобілі та пікапи, які вкрай необхідні на передовій в Україні, зазначає видання.

Як зазначається далі, у вересні мер Києва Віталій Кличко написав Хану та попросив передати частину призначених для утилізації автомобілів у дар Україні. За його словами, такий крок мав би “величезний потенціал”, а отримані таким чином Україною автомобілі могли б використовуватися в “різних рятувальних та транспортних цілях”.

Кілька днів тому Хан направив Кличку відповідь із відмовою на його прохання, зазначає The Telegraph. Своє рішення він обґрунтував тим, що такі поставки не відповідали б законодавству, яке вимагає, щоб програма утилізації Ulez приносила користь лондонцям із “економічної, соціальної та екологічної точок зору”, цитує газета.

Рішення Хана розкритикувала кандидат від Консервативної партії на посаду мера Лондона Сьюзан Холл, яка назвала його “абсурдним”. Підтримка України, яка захищається від “тиранів на кшталт Путіна” відповідає “інтересам усіх лондонців та світової спільноти”, впевнена вона.

Джерела, близькі до Холл, заявили, що у разі її обрання кандидат від консерваторів намагатиметься змінити закон, щоб Україна могла отримувати автомобілі.


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