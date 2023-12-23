Мер Лондона домагається передачі Україні машин, які підлягають утилізації.

Мер Лондона Садік Хан пропонує змінити правила утилізації застарілих машин, щоби можна відправити їх Україні. Відповідну ініціативу Хан та екс-глава британського Міноборони Бен Уоллес озвучили у листі міністру транспорту Великобританії Марку Харперу.

У документі пропонується видавати аналог сертифікату про утилізацію британцям, чиї машини буде відправлено до України. Садік Хан розраховує, що Мінтранс підтримає ініціативу, що дозволить городянам «отримувати гроші за те, щоб прибрати з вулиць автомобілі, що забруднюють повітря, і при цьому надати життєво необхідну допомогу українцям».

Влітку Садік Хан розширив площу зони наднизьких викидів утричі. При використанні автомобіля, який не відповідає правилам, мешканці Лондона зобов’язані платити £12,5 за добу. За його утилізацію можна одержати £2 тис.

У вересні мер Києва Віталій Кличко звернув увагу, що в Лондоні запроваджено програму виплат за утилізацію автомобілів, які не відповідають екологічним стандартам, і запропонував не відправляти їх на металобрухт, а передати Україні. Він говорив, що особливо військовим потрібні позашляховики, вантажівки та медичні автомобілі.