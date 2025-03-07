Мелоні пропонує поширити на Україну дію 5 статті НАТО

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що Україні варто надати гарантії безпеки на основі 5 статті НАТО, навіть без її офіційного членства в Альянсі.

Про це пише Financial Times.

“Я думаю, що це була б стабільна, тривала, ефективна гарантія безпеки, більше, ніж деякі пропозиції, які я бачу”, — зазначила Мелоні.

Водночас вона виключила можливість відправки італійських військ до України в межах миротворчої місії. За її словами, питання розгортання європейських військових залишається “найскладнішим рішенням”.

П’ята стаття Статуту НАТО (Вашингтонського договору) є основним принципом колективної оборони Альянсу. Вона говорить, що напад на одного або кількох членів НАТО розглядатиметься як напад на всіх.