Мелоні анонсувала конференцію з відновлення України

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні на прес-конференції з Володимиром Зеленським під час візиту до столиці України заявила, що її держава готується прийняти у квітні 2023 року конференцію з питань відбудови України. Про це повідомляє ANSA.

“Ми багато говорили про питання відбудови – не лише по завершенні війни. Зараз відбудова зруйнованої будівлі – це сигнал надії, який означає, що на Україну покладаються. Італія працює над конференцією з відбудови, яка має відбутись у квітні”, – зазначила очільниця італійського уряду.

Мелоні впевнена, що Італія “може відігравати провідну роль” у питанні відбудови України за рахунок своєї експертизи.