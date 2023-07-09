Політика

Медведєв погрожує ударом по трьох українських АЕС

9 Липня 2023 20:22
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медведєв

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв погрожує завдати ударів по трьох українських АЕС і по ядерних об’єктах у Східній Європі, якщо підтвердиться нібито спроба ЗСУ атакувати “натовськими ракетами” Смоленську АЕС у Росії.

“Якщо підтвердиться спроба атаки натовськими ракетами Смоленської (Десногорської) АЕС, необхідно розглядати сценарій одночасного російського удару по Південно-Українській АЕС, Рівненській АЕС і Хмельницькій АЕС, а також по ядерних об’єктах у Східній Європі. Тут уже нема чого соромитися”, – написав він у Telegram.

Про нібито спробу ЗСУ атакувати ракетами Смоленську АЕС повідомив у неділю ввечері пропагандистський телеграм-канал Mash. Офіційної інформації з цього приводу немає.

За даними Mash, Україна нібито намагалася атакувати ракетами Десногорську атомну станцію в Смоленській області та військовий аеродром у Калузькій.


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