Кримінал

Матір екснардепки Ірини Бережної засуджено до 14 років ув’язнення за держзраду
13 Грудня 2024 16:50
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держзрада
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Міська прокуратура Києва повідомила про вирок жінці, яка визнана винною у державній зраді. Її засуджено до 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна за надання допомоги Росії у проведенні підривної діяльності проти України.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

 Згідно з матеріалами слідства, засуджена, яка очолювала українську правозахисну організацію, після початку повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року отримала від російських кураторів завдання підготувати маніпулятивний лист на ім’я постійного представника РФ при ООН Василя Небензі.

У листі вона стверджувала, що нібито українці підтримують російську «спецоперацію», описуючи вигадані злочини в Україні, зокрема мародерства та вбивства. Російські куратори радили їй залишатися вдома «до повної зачистки».

28 лютого 2022 року під час засідання Генеральної асамблеї ООН Небензя послався на цей лист як на доказ «злочинів України».

 Прокурори довели провину жінки у суді. Попри те, що ім’я обвинуваченої офіційно не розголошується, з обставин справи стає зрозуміло, що йдеться про Олену Бережну, матір екснардепки Ірини Бережної.

До набрання вироком законної сили засуджена перебуватиме під вартою.


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