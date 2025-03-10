Масштабний страйк паралізував аеропорти Німеччини

10 березня у Німеччині розпочався масовий страйк співробітників наземного обслуговування в 13 аеропортах, організований профспілкою Verdi. Забастовка, яка триватиме 24 години, вже призвела до скасування тисяч рейсів. Пасажирів закликають заздалегідь перевіряти статус своїх перельотів і за можливості утриматися від поїздок в аеропорти.

Про це повідомляє видання Bild.

В аеропорту Берлін-Бранденбург скасовано усі заплановані рейси. Пасажирів просять звертатися до авіакомпаній за інформацією про повернення грошей, перенесення або альтернативні маршрути.

У Франкфурті скасовано понад 1170 рейсів, що зачепило близько 150 тисяч пасажирів. Людям рекомендували взагалі не приїжджати в аеропорт, оскільки обслуговування практично повністю припинено.

У Мюнхені скасовано більшість із запланованих 820 рейсів, проте близько 170 рейсів усе ж відбудуться. Пасажирів попереджають про можливі затримки та просять стежити за оновленнями.

Серйозні збої також відзначаються в аеропортах Гамбурга, Дюссельдорфа, Кельна та Штутгарта.

Профспілка Verdi вимагає підвищення зарплат для співробітників наземного обслуговування на 8% (це близько 350 євро на місяць), збільшення надбавок за роботу в складних умовах і надання трьох додаткових вихідних днів.