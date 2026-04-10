Масштабна операція ЗСУ на Запорізькому напрямку: знищено С-300 і пункт управління БпЛА

Українські військові провели багатошарову спецоперацію на Запорізькому напрямку, під час якої уразили низку важливих цілей противника. Серед них — комплекс С-300 та пункт управління російських безпілотників.

Про це повідомили в підрозділі НГУ Lasar’s Group.

У взаємодії з Повітряними силами ЗСУ та 15 окремою бригадою артилерійської розвідки “Чорний ліс” підрозділ Lasar’s Group НГУ реалізував масштабну спецоперацію, під час якої було уражено низку ключових цілей противника.

Першим етапом стало знищення російського комплексу радіоелектронної боротьби “Палантин” за допомогою дронів.

Наступним кроком стали удари по системах протиповітряної оборони РФ. Завдяки спільній аналітичній роботі було встановлено місця розташування цих комплексів.

У результаті уражено пускову установку системи С-300В та багатоканальну станцію наведення ракет цієї ж системи.

Після цього українські сили змогли завдати удару по пункту управління російських безпілотників.