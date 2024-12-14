Політика

Масштабна атака ворожих дронів: сили ППО знищили 58 ударних БпЛА
14 Грудня 2024 09:18
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Наслідки падіння уламків “шахеда” у Дарницькому районі Києва 14 грудня 2024 / Фото Нацполіція

У ніч на 14 грудня 2024 року російські війська здійснили масовану атаку на Україну, використавши 132 ударні безпілотники, серед яких були дрони типу «Shahed» та інших модифікацій. Запуски здійснювалися з території Росії — районів Курська, Приморсько-Ахтарська, Орла, Брянська та Міллерово.

Повітряну атаку відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи Повітряних Сил і Сил оборони України.

За попередніми даними станом на 09:00, українська протиповітряна оборона знищила 58 ворожих дронів у низці областей: Чернігівській, Сумській, Київській, Полтавській, Черкаській, Вінницькій, Одеській, Миколаївській, Харківській, Дніпропетровській та Кіровоградській.

Окрім того, завдяки ефективній протидії Сил оборони, 72 безпілотники не досягли своїх цілей, а два дрони повернулися на територію Росії.


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