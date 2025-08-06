        Кримінал

        Масштабна антикорупційна зачистка: Генпрокурор повідомив про 59 підозр чиновникам на Франківщині та Волині

        Галина Шподарева
        6 Серпня 2025 19:52
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        На Прикарпатті затримано голову та депутата однієї з селищних рад / Фото: Івано-Франківська обласна прокуратура
        На Прикарпатті затримано голову та депутата однієї з селищних рад / Фото: Івано-Франківська обласна прокуратура

        На Івано-Франківщині та Волині викрито десятки посадовців, які замість служіння людям займалися розкраданням державного майна й коштів. Сума завданих збитків перевищила 125 мільйонів гривень — правоохоронці вже повідомили про 59 підозр і готують подання до суду.

        Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

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        В Івано-Франківській та Волинській областях оголошено 59 підозр учасникам корупційних схем. Збитків — на понад 125 млн гривень.

        “Знову чиновники, які замість працювати просто наживалися: масштабні зловживання, хабарі, оборудки з бюджетом та з держмайном”, — написав Кравченко.

        На Івано-Франківщині серед 40 підозрюваних — міські голови, депутати місцевих рад, посадовці, директори державних і комунальних підприємств.

        • ПрАТ “Сегежа Україна” — 25% акцій належать державі, 75% — громадянам РФ. Підприємство — під санкціями РНБО і НБУ. Директорка компанії в обхід заборон передала активи підприємству свого сина. 
        • Голова та депутат Верховинської селищної ради — отримання хабаря за “вирішення” земельного питання.
        • Директор дослідної станції НААН — занижував вартість продукції.
        • Керівник компанії-постачальника послуг — привласнення бюджетних коштів.
        • Колишній в.о. начальника ГУ ДСНС області оборудки з закупівлями.
        • Міський голова Бурштина і голова Яблунівської селищної ради — підозри за розтрату і зловживання.

        У Волинській області серед 19 підозрюваних:

        • Підгайцівський сільський голова — підписував необґрунтовані додаткові угоди на постачання електроенергії.
        • Керівник Радошинського піщаного кар’єру і п’ятеро підлеглих — викрали 61,5 тис. тонн піску у “Укрзалізниці”, який продавали за готівку.
        • Інспектор митного поста “Ягодин” — сприяв ввезенню незадекларованого товару без сплати мит.
        • Окремо до суду вже скеровано обвинувальний акт щодо гендиректора ДП “Волиньвугілля”, де замість реформ у вугільній галузі — 31 млн гривень пішли на утримання адмінапарату.

        Готуються клопотання про обрання запобіжних заходів та відсторонення підозрюваних від займаних посад. 


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