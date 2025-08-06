Масштабна антикорупційна зачистка: Генпрокурор повідомив про 59 підозр чиновникам на Франківщині та Волині

На Івано-Франківщині та Волині викрито десятки посадовців, які замість служіння людям займалися розкраданням державного майна й коштів. Сума завданих збитків перевищила 125 мільйонів гривень — правоохоронці вже повідомили про 59 підозр і готують подання до суду.
Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко.
В Івано-Франківській та Волинській областях оголошено 59 підозр учасникам корупційних схем. Збитків — на понад 125 млн гривень.
“Знову чиновники, які замість працювати просто наживалися: масштабні зловживання, хабарі, оборудки з бюджетом та з держмайном”, — написав Кравченко.
На Івано-Франківщині серед 40 підозрюваних — міські голови, депутати місцевих рад, посадовці, директори державних і комунальних підприємств.
- ПрАТ “Сегежа Україна” — 25% акцій належать державі, 75% — громадянам РФ. Підприємство — під санкціями РНБО і НБУ. Директорка компанії в обхід заборон передала активи підприємству свого сина.
- Голова та депутат Верховинської селищної ради — отримання хабаря за “вирішення” земельного питання.
- Директор дослідної станції НААН — занижував вартість продукції.
- Керівник компанії-постачальника послуг — привласнення бюджетних коштів.
- Колишній в.о. начальника ГУ ДСНС області оборудки з закупівлями.
- Міський голова Бурштина і голова Яблунівської селищної ради — підозри за розтрату і зловживання.
У Волинській області серед 19 підозрюваних:
- Підгайцівський сільський голова — підписував необґрунтовані додаткові угоди на постачання електроенергії.
- Керівник Радошинського піщаного кар’єру і п’ятеро підлеглих — викрали 61,5 тис. тонн піску у “Укрзалізниці”, який продавали за готівку.
- Інспектор митного поста “Ягодин” — сприяв ввезенню незадекларованого товару без сплати мит.
- Окремо до суду вже скеровано обвинувальний акт щодо гендиректора ДП “Волиньвугілля”, де замість реформ у вугільній галузі — 31 млн гривень пішли на утримання адмінапарату.
Готуються клопотання про обрання запобіжних заходів та відсторонення підозрюваних від займаних посад.