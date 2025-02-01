Масований удар по Україні: противник випустив 165 повітряних цілей

У ніч на 1 лютого 2025 року російські окупанти завдали масованого комбінованого удару по території України, застосувавши ракети різних типів та ударні дрони. Про це повідомило Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Загалом радіотехнічні війська виявили та супроводжували 165 повітряних цілей, серед яких:

🔹 7 балістичних ракет “Іскандер-М” (з ТОТ Криму та Воронезької області РФ);

🔹 7 крилатих ракет “Іскандер-К”;

🔹 8 ракет Х-22/Х-32 з Ту-22М3;

🔹 4 ракети “Калібр” з Чорного моря;

🔹 8 крилатих ракет Х-101/Х-55 з Ту-95МС;

🔹 10 ракет Х-59/Х-69 з тактичної авіації;

🔹 2 ракети Х-31П з акваторії Чорного моря;

🔹 123 ударні дрони “Shahed” та дрони-імітатори.

До відбиття атаки залучалися зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

За попередніми даними знищено 56 “Shahed”, ще 61 БпЛА не досяг цілей. Частину ворожих крилатих ракет збила ППО, а значна кількість не змогла вразити заплановані об’єкти через активну протидію Сил оборони.

На жаль, є влучання. Ракета Х-22 поцілила у житловий будинок у Полтаві, а удар “балістики” по історичному центру Одеси спричинив значні руйнування. Також противник атакував енергетичну інфраструктуру та промислові об’єкти у Запорізькій, Одеській, Сумській, Харківській, Хмельницькій та Київській областях.