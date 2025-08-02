Масований удар дронами по центру Дружківки: поранено щонайменше п’ятьох цивільних

Центр прифронтової Дружківки на Донеччині 2 серпня зазнав масованого обстрілу дронами. Під удар потрапили ринок, торговий центр, житлові будинки та автостоянка. Влада повідомляє про щонайменше п’ятьох постраждалих.

За словами очільника Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна, внаслідок атаки пошкоджено два житлових будинки, ринок, магазин, адміністративну будівлю та знищено кілька автівок. На місці працюють рятувальні служби. «Цей обстріл — чергове нагадування, що кожен, хто досі залишається на Донеччині, наражає себе на смертельну небезпеку», — наголосив Філашкін, закликавши цивільних евакуюватися.

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Місцеві жителі повідомляють, що влучання сталося поблизу магазину «Аврора» та центрального ринку. Деякі пабліки припускають, що ціллю міг бути ТЦК. Російські військові телеграм-канали прямо заявили, що обстріл нібито був спрямований по ТЦК та СП у Дружківці. Офіційного підтвердження цієї інформації українська влада не надала.

Щонайменше 5 людей поранено внаслідок ударів по Дружківці / Фото Донецька ОВА

Обстріл Дружківки відбувся на тлі зростання інтенсивності атак безпілотниками на Донбасі, де лінія фронту залишається стабільно небезпечною для мирного населення.