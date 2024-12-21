Масована атака «Shahed»: Сили оборони збили 57 ворожих дронів у різних регіонах України

У ніч на 21 грудня 2024 року ворог здійснив масовану атаку дронами та ракетами по території України. Про це повідомило Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Загалом було зафіксовано запуск 113 ударних безпілотників типу «Shahed» та інших дронів з напрямків Брянськ, Міллерово, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ і Бердянськ. Крім того, противник випустив зенітну керовану ракету С-400 з тимчасово окупованої території Донецької області в напрямку Полтавщини, попередньо без наслідків.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи Повітряних Сил і Сил оборони України.

Станом на 09:00 підтверджено знищення 57 ударних дронів типу «Shahed» та інших у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій, Донецькій, Дніпропетровській і Запорізькій областях.

Через активну протидію Сил оборони 56 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені, що дозволило уникнути негативних наслідків.

Однак у Запорізькій та Харківській областях збиті дрони пошкодили приватні та багатоквартирні будинки, майно та автомобілі громадян. Постраждалим надається необхідна допомога.