Масова ДТП на Житомирщині: один загиблий, четверо постраждалих

4 червня у Житомирському районі сталася ДТП за участю чотирьох автомобілів. Унаслідок аварії одна людина загинула, ще четверо дістали травми.

Про це повідомили в ГУНП в Житомирській області.

Близько 7:30 на автодорозі Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський у межах селища Гуйва Житомирського району не розминулися KIA Sportage, ВАЗ 2170, ВАЗ 21099 та Renault Megane.

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За даними поліції, водій KIA Sportage, який рухався у напрямку Бердичева, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з автомобілем ВАЗ 2170.

Після удару некерований кросовер відкинуло на ВАЗ 21099, який рухався у напрямку Житомира. Водночас ВАЗ 2170 зіткнувся з автомобілем Renault Megane, що їхав назустріч.

Унаслідок ДТП водій ВАЗ 2170 загинув на місці. Травми дістали пасажир ВАЗ 2170, водій KIA Sportage та двоє його пасажирів. Усіх постраждалих госпіталізували.

Наразі правоохоронці встановлюють причини та обставини аварії.